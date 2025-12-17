В новия каталог брошура на Елитис ще откриете: MARTIN LION ЕДП 50МЛ – цена 18,99 лв.; LOTUS PARFUMS ЕДП 33МЛ – цена 7,99 лв.; OLD SPICE ДЕО 150МЛ, СТИК 50МЛ – цена 6,59 лв.; LANGELICA OFFICINALIS ДУШ ГЕЛ 500МЛ – цена 6,55 лв.; SKC КОМПЛЕКТИ ЗА ЛИЦЕ – цена 16,29 лв.; СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА ЕДРО ПО ДОГОВАРЯНЕ ПРИ ПОКУПКА НА МИНИМУМ 12БР. ОТ ПРОДУКТ (САМО ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА): GILLETTE VENUS САМОБРЪСНАЧКИ 2БР, BLUE III 4БР – цена 9,99 лв.; AQUAPHOR КАНА/БУТИЛКА ФИЛТРИРАЩА, ФИЛТРИ – цена 7,99 лв.; LENOR – ОМЕКОТ. 106 ПР. АРОМАТНИ ПЕРЛИ ПРАНЕ 140ГР – цена 14,99 лв.; SEMANA ОМЕКОТ. 800МЛ/1.7Л – цена 4,85 лв.; NATURELLA ДАМСКИ ПРЕВРЪЗКИ – цена 4,99 лв.; EVERY DAY ДАМСКИ ПРЕВРЪЗКИ 18БР – цена 5,49 лв.; PAPIA ТОАЛ.ХАРТИЯ 24+6БР – цена 14,99 лв.; ALUFIX ХАРТИЯ ЗА ПЕЧЕНЕ 8М/20 ЛИСТА – цена 3,39 лв. и много други.

Верига магазини Елитис са специализирани в търговията с парфюмерия, козметика и препарати за почистване. Във всеки от обектите, клиентите разполагат с избор от над 2000 продукта за лице и тяло, над 3000 парфюма, над 1300 продукта за бита, както и изобилие от бебешка козметика и аксесоари.

Наложен като лидер в областта, Елитис открива във Варна голям търговски център с площ от 4000 кв. м. Последователно се откриват магазини в София, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора.

За повече информация, моля посетете сайта на Елитис: www.elitis.bg

Елитис Каталог-Брошура 15 Декември 2025 – 19 Януари 2026