В новия каталог-брошура на Елитис ще откриете: LA RIVE ЕДП 100МЛ – цена 16,99 лв.; OLD SPICE ДЕО 150МЛ, СТИК 50МЛ – цена 6,59 лв.; REXONA РОЛОН 50МЛ – цена 3,99 лв.; PHYTO LIVE/ REISTILL – цена 7,49 лв.; MILVA ШАМПОАН 200МЛ, КРEM 35ГР – цена 3,39 лв.; WELLATON БОЯ КОСА – цена 6,79 лв.; GILLETTE ПЯНА ЗА БРЪСНЕНЕ 400МЛ – цена 5,69 лв.; ALWAYS CLASSIC ДАМСКИ ПРЕВРЪЗКИ – цена 2,99 лв. и много други.

Верига магазини Елитис са специализирани в търговията с парфюмерия, козметика и препарати за почистване. Във всеки от обектите, клиентите разполагат с избор от над 2000 продукта за лице и тяло, над 3000 парфюма, над 1300 продукта за бита, както и изобилие от бебешка козметика и аксесоари.

Наложен като лидер в областта, Елитис открива във Варна голям търговски център с площ от 4000 кв. м. Последователно се откриват магазини в София, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора.

Елитис Каталог-Брошура 03 Септември – 17 Септември 2025