ДОМКО Промоция 01 Август – 31 Август 2026

В новия каталог-брошура на Домко ще откриете: 78198-1 Тапет Винил Metropolitan Stories–Hot Spot – 21,26 €; 78204-2 Тапет Винил Metropolitan Stories–Hot Spot – 21,26 €; 78656-2 Тапет Винил Metropolitan Stories–Hot Spot – 21,26 €; 37900-4 Тапет винил Metropolitan Stories 2 – 19,99 €; 38284-1 Фототапет The Wall – 66,99 €; 39333-1 Фототапет The Wall 2 – 55,99 €; Xxl4-063 Фототапет Amazonia – 69,53 €; 38243-1 Фототапет The Wall – 66,99 €; Стенен Панел Mika Wall Line Natural White Oak Jc1047-Aa-71c – 8,23 €; Стенен Панел Mika Wall Line Jc1047-E-711 Natural Oak L – 8,23 €; Стенен Панел Mika Wall Line Jc971-1302t Dark Oak S – 8,23 €; MZ189001B Декоративно пано 100/100см – 57,26 €; MZ189039A Декоративно пано 50/50см – 57,26 €; MZ188009A Декоративно пано 50/50см – 40,90 €; MZ188026A Декоративно пано 50/50см – 36,81 € и много други.
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Магазините на ДОМКО ще намерите в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Враца, Плевен, Русе, Стара Загора, Хасково и Солун (Гърция).
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За повече информация, моля посетете сайта на магазини Домко: www.domko.com