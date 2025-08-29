В новия каталог-брошура на Денси ще откриете: ТЕЛЕВИЗОР Fobem MT65EG8000QF Smart 65” (165 см) QLED Ultra HD дисплей. Резолюция 3840 x 2160 pcs 4K UHD. Тунери: DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 H.265 HEVC. Вид процесор 4-Core Processor. Честота на опресняване 60Hz. Операционна система Google TV. Памет 8GB ROM + 2GB RAM. SMART функция, Wi-Fi Direct, Bluetooth High quality. HDMI х 3, (ARC) USB х 2, VGA x 1. CI+ Module input. Voice контрол. Звук 2x 10W Stereo Speakers. Ултра тънка рамка. Цвят черен. – цена 929,00 лв.; ГОТВАРСКА ПЕЧКА Snaige SNG-68R-85 2 газови и 2 ел. котлона. (1 бързонагряващ). Електронно запалване. Газ контрол. Енергиен клас A. Мултифункционална фурна. 8 функции на фурната. Инфрачервен нагревател. Вентилатор. Обем на фурната 65 литра. 1 скара, 1 плитка тава. Размери (В/Ш/Д): 85 х 60 х 60 см. – цена 469,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, компютри, авто електроника, аудио и видео техника, телекомуникация, отопление и климатизация, домакински електроуреди, дребна техника, декорация и резервни части в новия каталог на Денси.

Магазините на Денси ще намерите в градовете София, Варна, Велико Търново, Габрово, Стара Загора и Елена.

Денси Каталог-Брошура 30 Август – 26 Септември 2025