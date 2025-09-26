В новия каталог и брошура на Денси ще откриете: ТЕЛЕВИЗОР Fobem MT65EG8000F Smart 65” (164 см) LED Ultra HD дисплей. Резолюция 3840 x 2160 4K UHD. Тунери: DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 H.265 HEVC. Процесор 4-Core Processor. Честота на опресняване 60Hz. – цена 869,00 лв.; ХЛАДИЛНИК Snaige MRF30FBP5CB2EH 4 врати. TOTAL NO FROST. Външен дисплей. Общ обем 362 л. Обем на хладилна част 237 л. Обем на фризерна част 125 л. Ниво на шум 39 dB. Годишна консумация – цена 999,00 лв.; ГОТВАРСКА ПЕЧКА Snaige SNC-50-8 Mexaничнo yпpaвлeниe. Стъклокерамичен плот с 4 нагревателни зони. 2 х ф145мм/1200W, 1 х ф180мм/1800W. 1 с разширяема зона ф120-ф180мм/1700W. Мултифункционална фурна със 7 функции. Обем на фурната 50 литра. – цена 589,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, компютри, авто електроника, аудио и видео техника, телекомуникация, отопление и климатизация, домакински електроуреди, дребна техника, декорация и резервни части в новия каталог на Денси.

Магазините на Денси ще намерите в градовете София, Варна, Велико Търново, Габрово, Стара Загора и Елена.

Денси Каталог-Брошура 27 Септември – 24 Октомври 2025