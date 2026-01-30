Денси Каталог-Брошура 24 Януари – 20 Февруари 2026

Публикувано в на 30 януари 2026

В новия каталог брошура на Денси ще откриете: МИНИПЕЧКА Snaige SNM-6002GBL Обем 60 литра. 2 ел.котлона. Ел.котлон ф145/1000W. Ел.котлон ф180/1500W. Грил. Терморегулатор. 3 позиции на печене. Двойно стъкло на вратата. Oсветление във фурната. – цена 149 €; МИНИФУРНА Snaige SNO-7058W Миди фурна. Обем на фурната 58 л. 4 функ- ции на печене. Механичен таймер. Горен нагревател 800W. Долен нагревател 1000W – цена 129 €; ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ Whirlpool OMR58HU1X Мултифункционална фурна с 8 функции. Енергиен клас А+. Обем 71 литра. 3 нива на печене. Турбогрил. Hydrolytic система на почистване. Електронен таймер. Телескопични водачи, 2 бр тави, скара. Push-Push бутони. Размери за вграждане (ВxШxД): 600x560x550 мм. Цвят: Инокс – цена 259 €; ГОТВАРСКА ПЕЧКА Snaige SNG-58R 2 газови и 2 ел. котлона. Електронно запалване.
Газ контрол. Енергиен клас А. Мултифункционална фурна. 8 функции на фурната. Инфрачервен нагревател – цена 229 € и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, компютри, авто електроника, аудио и видео техника, телекомуникация, отопление и климатизация, домакински електроуреди, дребна техника, декорация и резервни части в новия каталог на Денси.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Денси тук.

Магазините на Денси ще намерите в градовете София, Варна, Велико Търново, Габрово, Стара Загора и Елена.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Денси: www.densi.bg

Денси Каталог-Брошура 24 Януари – 20 Февруари 2026

Тагове: , , , , , , , , , , ,
Още каталози от същата категория
Зора Каталог Брошура 30 Януари – 19 Февруари 2026 Зора Каталог Брошура 30 Януари – 19 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Зора ще откриете: Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXXH , QLED , 55 inch, 138 ...

Технополис Каталог Брошура 29 Януари – 18 Февруари 2026 Технополис Каталог Брошура 29 Януари – 18 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Технополис ще откриете: Телевизор PHILIPS 43PUS8400 4K Ultra HD QLED SMART TV, ...

eMAG Промоция 27 Януари – 01 Февруари 2026 eMAG Промоция 27 Януари – 01 Февруари 2026

В новата‎ промоция на eMAG ще намерите: NORTHFINDER, Зимно яке Stribog с цип, Черен - цена 84,49 ...