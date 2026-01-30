В новия каталог брошура на Денси ще откриете: МИНИПЕЧКА Snaige SNM-6002GBL Обем 60 литра. 2 ел.котлона. Ел.котлон ф145/1000W. Ел.котлон ф180/1500W. Грил. Терморегулатор. 3 позиции на печене. Двойно стъкло на вратата. Oсветление във фурната. – цена 149 €; МИНИФУРНА Snaige SNO-7058W Миди фурна. Обем на фурната 58 л. 4 функ- ции на печене. Механичен таймер. Горен нагревател 800W. Долен нагревател 1000W – цена 129 €; ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ Whirlpool OMR58HU1X Мултифункционална фурна с 8 функции. Енергиен клас А+. Обем 71 литра. 3 нива на печене. Турбогрил. Hydrolytic система на почистване. Електронен таймер. Телескопични водачи, 2 бр тави, скара. Push-Push бутони. Размери за вграждане (ВxШxД): 600x560x550 мм. Цвят: Инокс – цена 259 €; ГОТВАРСКА ПЕЧКА Snaige SNG-58R 2 газови и 2 ел. котлона. Електронно запалване.

Газ контрол. Енергиен клас А. Мултифункционална фурна. 8 функции на фурната. Инфрачервен нагревател – цена 229 € и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, компютри, авто електроника, аудио и видео техника, телекомуникация, отопление и климатизация, домакински електроуреди, дребна техника, декорация и резервни части в новия каталог на Денси.

Магазините на Денси ще намерите в градовете София, Варна, Велико Търново, Габрово, Стара Загора и Елена.

Денси Каталог-Брошура 24 Януари – 20 Февруари 2026