В новия каталог-брошура на Денси ще откриете: ТЕЛЕВИЗОР Fobem ML50EW8000F Smart 50” (127см) LED Ultra HD дисплей. Резолюция 3840 x 2160 4K UHD. Тунери: DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 H.265 HEVC. Вид процесор 4-Core Processor. – цена 245 €; ХЛАДИЛНИК Snaige FR 27SM-PRC30E Cr / FR 27SM-PRJ30E Bk / FR 27SM-PRR50E Red Обем хладилна част 194 л. Обем фризерна част 58 л. Автоматично размразяване. Стъклени полици. Консумация на ел.ен 195 kWh/год. Капацитет на замразяване 3 кг/24ч. – цена 419 €; ПЛОТ ЗА ВГРАЖДАНЕ Snaige MS-165 Стъклокерамичен плот. 3 нагревателни зони:. – 1 х ф145 мм – 1200 W,. – 1 х ф180 мм – 1800 W,. – 1 х ф270 / 210 / 140 -. 2700 W / 1950 W / 1050 W. (3-на разширяема зона). Сензорно управление. Заключване от деца. Таймер. Стоп бутон. Индикатор за остатъчна топлина. Размери (ШхДхВ): 580 х 510 х 45 мм. – цена 119 € и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, компютри, авто електроника, аудио и видео техника, телекомуникация, отопление и климатизация, домакински електроуреди, дребна техника, декорация и резервни части в новия каталог на Денси.

Магазините на Денси ще намерите в градовете София, Варна, Велико Търново, Габрово, Стара Загора и Елена.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Денси: www.densi.bg

Денси Каталог-Брошура 21 Февруари – 20 Март 2026