В новата брошура-каталог на Денси ще откриете: Телевизор Fobem MT65EG8000F Smart 65” (164 см) LED Ultra HD дисплей, резолюция 3840 x 2160 4K UHD, тунери DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 H.265 HEVC, процесор 4-Core, честота на опресняване 60 Hz, звук 2 x 12 W стерео говорители, SMART функция, Ethernet RJ45, Wi-Fi Direct, Bluetooth High Quality – цена 419,00 €; Хладилник Snaige MRF30FB-P5CB2EH с 4 врати, Total No Frost, външен дисплей, общ обем 362 л, хладилна част 237 л, фризерна част 125 л, ниво на шум 39 dB – цена 529,00 €; Фритюрник с горещ въздух Foreti AF-350, мощност 1300 W, вместимост 3.0 л, настройка на температурата от 140 до 200 градуса, защита от прегряване, до 80% по-малко мазнина, подвижен контейнер 3.0 л, таймер, разглобяем, автоматично изключване – цена 59,00 € и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, компютри, авто електроника, аудио и видео техника, телекомуникация, отопление и климатизация, домакински електроуреди, дребна техника, декорация и резервни части в новия каталог на Денси.

Магазините на Денси ще намерите в градовете София, Варна, Велико Търново, Габрово, Стара Загора и Елена.

Денси Каталог-Брошура 18 Април – 15 Май 2026