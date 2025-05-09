В новия каталог-брошура на Денси ще откриете: ТЕЛЕВИЗОР Fobem MT65EG8000F Smart 65” (164 см) LED Ultra HD дисплей. Резолюция 3840 x 2160 4K UHD. Тунери: DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 H.265 HEVC. Процесор 4-Core Processor. Честота на опресняване 60Hz. Звук 2x 12W Stereo Speakers. SMART функция, Ethernet RJ45. Wi-Fi Direct, Bluetooth High quality. H – цена 869,00 лв.; ТЕЛЕВИЗОР Fobem MS24EC2000 24” (60 см) LED дисплей HD READY. Резолюция 1366 x 768 HD READY. Тунери: DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 H.265 HEVC. Звук 2x 10W Stereo Speakers – цена 179,00 лв.; ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ Snaige SNO-8007 DIX Мощност 2400 W. Вместимост 76 литра. Панел Inox с голям дисплей. Цифров програматор с таймер. 7 степени с Turbo Extra Grill 1800W. POP-UP бутони. Вентилатор. Трипластово стъкло на вратата. 5 нива на готвене – цена 359,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, компютри, авто електроника, аудио и видео техника, телекомуникация, отопление и климатизация, домакински електроуреди, дребна техника, декорация и резервни части в новия каталог на Денси.

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Магазините на Денси ще намерите в градовете София, Варна, Велико Търново, Габрово, Стара Загора и Елена.

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Денси Каталог-Брошура 10 Май – 06 Юни 2025