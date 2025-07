В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Таблетки за съдомиялна “Finish” Quantum All in one Ultimate Опаковка 100 бр. – цена 29,99 лв.; Сладолед “Familia” Collection Шоколад WOW 2 бр. x 495 г – цена 12,19 лв.; Риба тон “Rio Mare” Натюр Конерва 80 г 2 комплекта х 3 консерви в комплект – цена 16,99 лв.; Сурово карначе “Биляна Мес” Тарелка 600 г – цена 6,59 лв.; Пилешко бутче Долно Охладено Насипно, 1 кг – цена 6,69 лв.; Карначе “Биляна Мес” Сурово Насипно, 1 кг – цена 9,99 лв.; Мортадела “Браво” С чушки и маслини Насипна, 1 кг – цена 9,99 лв.; Луканкова наденица “Бони” Удивителна Вакуум 330 г – цена 4,99 лв.; Пилешка шунка “Меско” От филе Нарязана 170 г – цена 3,59 лв.; Жарено свинско филе “Еко Мес” Слайс 130 г – цена 4,99 лв.; Шунка “Браво” Хамона Варено-пушена 160 г – цена 4,99 лв.; Манастирски суджук “Еко Мес” Слайс 160 г – цена 5,79 лв.; Мариновано филе “Salmaris” От херинга С лимон 220 г – цена 3,99 лв.; Чистена скумрия Размразена /Тарелка – без глава, Насипна – с глава/ – цена 8,99 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 31 Юли – 06 Август 2025