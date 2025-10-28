Дар Каталог Брошура 30 Октомври – 05 Ноември 2025 и 23 Октомври – 29 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Риба тон “Rio Mare” Натюр Комплект 3х80 г – цена 8,49 лв.; Лимонови резанки “Захарни Заводи” 180 г – цена 2,09 лв.; Бекон “Деликатес Житница” Варено-пушен Слайс 200 г – цена 3,59 лв.; Луканка или бабек “Перелик” Слайс 160 г – цена 6,49 лв.; Луканка “Перелик” Вакуум 180 г – цена 5,49 лв.; Сръбска наденица “Кен” С топено сирене Вакуум 250 г – цена 5,49 лв.; Скариди “Omiros” Коктейлни 60/80 Замразени 500 г – цена 9,99 лв.; Свински бут “Браво” Пушен Слайс 200 г – цена 5,59 лв.; Сладолед “Familia” Galaxy Мултипак 4 бр.х 58 г /Ванилия, Какао/ – цена 4,99 лв.; Сладолед “Nestle” Фамилия Гранд 433 – 470 г /избр. видове/ – цена 4,99 лв.; Бисквити “Престиж” Насладки С мармалад 134 г /Смокиня, Горска ягода/ – цена 1,89 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 30 Октомври – 05 Ноември 2025

Дар Каталог Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025