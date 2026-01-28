Дар Каталог Брошура 29 Януари – 04 Февруари 2026 и 22 Януари – 28 Януари 2026

В новия каталог брошура на Дар ще откриете: Твърдо тоалетно блокче „Мedix“ Total power guard Ocean 2 опаковки х5 бр. от 55 г – цена 8,69 €; Пилешка пържола От бут с кожа Охладена Окрехкотена Насипна, 1 кг – цена 4,60 €; Филе Елена 8 луканка „Димитър Маджаров“ Слайс 120 г – цена 3,20 €; Свински бут „Елит Мес“ Пушен Слайс Вакуум 150г – цена 1,65 €; Пуканки „Jimmy’s“ 90 г /Сладко чили Барбекю, Начо чийз – цена 1,53 €; Слънчогледови семки „Peyman“ 130 г /Солени, Тако – цена 1,59 €; Чай „Биопрограма“ Градински и джинджифил Пакет 20 бр. х 1.5 г – цена 1,38 €; Кафе капсули „Nescafe“ Dolce Gusto Кутия 30 бр. /избр. видове/ – цена 9,20 €; Бисквити „Престиж“ Насладки С мармалад 134 г /Смокиня, Горска ягода/ – цена 0,99 €; Протеинов чипс „Хfuel“ От червена леща 70 г /избр. видове – цена 1,49 € и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 29 Януари – 04 Февруари 2026

Дар Каталог Брошура 22 Януари – 28 Януари 2026