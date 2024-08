Дар Каталог Брошура 29 Август – 04 Септември 2024 и 22 Август – 28 Август 2024

В новия каталог-брошура на магазини Дар ще откриете: Избрани продукти с марка “Devin” на специални цени; Свински врат “Булмес” С кост, 1 кг – цена 8,99 лв.; Кашкавал Витоша “Белииса” Вакуум 2 бр. х 400 г – цена 12,99 лв.; Захар “Вучко – 2” 1 кг – цена 1,69 лв.; Таблетки за съдомиялна “Finish” Ultimate All in one 2 бр. пликове х 40 бр. таблетки в плик – цена 29,99 лв,; Рязани домати “La Caterina” Кен 2 бр. х 400 г – цена 2,19 лв.; Риба тон “Rio Mare” Натюр Пакет 4 бр. х 80 г – цена 10,99 лв.; Пилешка пържола От бут С кожа Охладена Окрехкотена Насипна – цена 8,99 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 29 Август – 04 Септември 2024

Дар Каталог Брошура 22 Aвгуст – 28 Aвгуст 2024