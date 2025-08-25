Дар Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 21 Август – 27 Август 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Сладолед “Nestle” Galaxy ball 73 г /Какао, Ванилия/ – цена 0,99 лв.; Сладолед “NUII” Ню Йорк Бисквитки 2 бр. х 67 г – цена 5,79 лв.; “Беленско” От краве мляко Вакуум 400 г – цена 6,49 лв.; Течен сапун “Allegre” Green tea&Cucumber Помпа 2 бр. х 500 мл – цена 3,19 лв.; Кухненска ролка “Emeka” Бяла Пакет 4 бр. – цена 4,99 лв.; Свински ребра “Майстор Цветко” Варено-пушени Насипни, 1 кг – цена 13,49 лв.; Луканка “Елит Мес” Чорбаджийска Вакуум 250 г – цена 4,99 лв.; Пуешка шунка “Меско” Баланс Слайс 180 г – цена 6,39 лв.; Салам “Орехите” Шпек Бургас Вакуум 230 г – цена 5,99 лв.; Сельодка “Vici” Филе от херинга Розово 240 г – цена 3,99 лв.; Избрани сладоледи с марка “Nuii” Кутия 3 бр. на специални цени! – цена 10,99 лв.; Картофен чипс “Lay’s” 125 г /разл. видове/ – цена 2,39 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025

