Дар Каталог Брошура 25 Септември – 01 Октомври 2025 и 18 Септември – 24 Септември 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Капсули за пране “Ariel” Platinum Премахване на петна 2 кутии х 19 капсули в кутия – цена 21,99 лв.; Течен перилен препарат “Perwoll” Color 3 л, 60 пранета – цена 22,99 лв.; Риба тон “Rio Mare” Натюр 2 комплекта х 3 бр. консерви от 80 г в комплект – цена 16,99 лв.; Тоалетна хартия “Milde” Пакет 32+8 бр. /Sensitive, Purple relax/ – цена 23,99 лв.; Мортадела “Браво” С чушки и маслини Насипна, 1 кг – цена 9,99 лв.; Хамбургски колбас “Деликатес Житница” Насипен, 1 кг – цена 8,49 лв.; Салам “Орехите” Шпек Бургас Вакуум 230 г – цена 5,99 лв.; Чоризо и бут по средиземноморски “Димитър Маджаров” Слайс 120 г – цена 5,99 лв.; Шунка “Деликатес Житница” Премиум Вакуум 200 г – цена 4,19 лв.; Сръбска наденица “Кен” С топено сирене – цена 5,49 лв.; Пушено филе от сьомга “Vici” Премиум 50 г – цена 4,59 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 25 Септември – 01 Октомври 2025

Дар Каталог Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025

Дар Каталог Брошура Есен 18 Септември – 15 Октомври 2025