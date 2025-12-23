Дар Каталог Брошура 25 Декември – 31 Декември 2025 и 18 Декември – 24 Декември 2025 и Каталог Коледа 2025

Публикувано в на 23 декември 2025

В новата брошура на Дар ще откриете: Избрани продукти с марка „Montorsi“ на специални цени; Свински котлет кг — цена 8,49 лв.; Бонбони „Merci“ Storck 250 r /разл. видове/ – цена 9,49 лв.; Краве масло „Deutsche Markenbutter“ 250 г – цена 4,99 лв.; Печени ядки „Rois“ Premium mix 150 г – цена 4,99 лв.; Пилешка пържола От бут с кожа Охладена Окрехкотена Насипна кг – цена 8,99 лв.; Балканска наденица „Биляна Мес“ Сурова Насипна кг – цена 8,99 лв.; Свински ребра „Майстор Цветко“ Варено-пушени Насипни кг – цена 13,49 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 25 Декември – 31 Декември 2025

Дар Каталог Брошура 18 Декември – 24 Декември 2025

Дар Каталог Брошура 11 Декември 2025 – 07 Януари 2026

