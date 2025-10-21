Дар Каталог Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025 и 16 Октомври – 22 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Кашкавал “Лесидрен” От краве мляко Вакуум 2 бр. х 350 г – цена 12,98 лв.; Таблетки за съдомиялна “Finish” Ultimate Plus Lemon Опаковка 45 бр. – цена 19,99 лв.; Вода за уста “Listerine” Cool mint 2 бр. х 500 мл – цена 12,99 лв.; Кюфтета “Биляна мес” Тарелка 8 бр. х 60 г – цена 4,89 лв.; Жарено свинско филе “Майстор Цветко” Насипно, 1 кг – цена 19,99 лв.; Луканка “Елит Мес” Чорбаджийска Вакуум 250 г – цена 4,99 лв.; Луканков салам “КФМ” Закуска Слайс 160 г – цена 4,29 лв.; Саздърма “Tzvetanka Zagorska” Смес Вакуум 190 г – цена 6,49 лв.; Салам “Тандем” 300 г /Телешки, Хамбургски, Камчия/ – цена 3,99 лв.; Бонбони “Lindt” Cornet 337 г /Асорти, Млечни/ – цена 15,99 лв.; Бисквити “Престиж” Мираж Със сладко 178 г /избр. видове/ – цена 2,29 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025

Дар Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025