В новия каталог брошура на Дар ще откриете: Избрани кафе капсули с марка „Nescafe“ Dolce Gusto на специални цени; Свински котлет кг – ценa 4,34 €; Сапун „Safeguard“ Алое 26p.x 90 r – цена 1,27 €; Краве масло „Deutsche Markenbutter“ 250 г – цена 2,04 €; Дамски превръзки „Always“ Platinum Normal 2 опаковки х 30 бр. – цена 6,13 €; Кисело мляко „Саяна“ 3.6% ЗНП 2 6p. x 400 r – цена 0,84 €; Кюфтета „Биляна мес“ Тарелка 8 5p. x 60 г – цена 2,50 €; Бон филе „Roso“ Охладено Тарелка кг – цена 9,71 € и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 22 Януари – 28 Януари 2026