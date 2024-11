Дар Каталог Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2024 и 14 Ноември – 20 Ноември 2024

В новия каталог-брошура на магазин Дар ще откриете: Таблетки за съдомиялна “Finish” Ultimate All in one 2 бр. опаковки х 40 бр. таблетки – цена 29,99 лв.; Пилешка пържола От бут С кожа Охладена Окрехкотена Насипна, 1 кг – ценa 8,99 лв; Луканка “Димитър Маджаров” Маджаров Вакуум 180 г – цена 7,49 лв.; Пуешко месо “Делиа” За готвене От бут Охладено 400 – цена 5,99 лв.; Салам “Орехите” Шпек Бургас Вакуум 230 г – цена 5,99 лв.; Филе от сьомга “Starfish” Пушено Охладено Слайс 100 г – цена 6,99 лв.; Краве сирене “Медея” Откраве мляко Вакуум 350 г – цена 3,49 лв.; Сирене “Lacrima” Откраве мляко По ЗНП Вакуум 700 г – цена 11,99 лв.; Салата “Кенар” Руска с шунка /400 г, Насипна/ – цена 3,69 лв.; Сладолед “Oreo” 324 г или “Milka” С шоко сърце Ванилия 319 г – цена 9,99 лв.; Имитиращ продукт “My Day” За готвене 500 мл – цена 3,99 лв.; Кроасан “Lotto” 110 г /С какао и лешников крем, С какао и ванилов крем/ – цена 1,09 лв.; Черни маслини “Stello’S” Джайантс Без костилки 161-180 Насипни Произход: Турция – цена 8,59 лв. много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2024

Дар Каталог Брошура 14 Ноември – 20 Ноември 2024