Дар Каталог Брошура 21 Август – 27 Август 2025 и 14 Август – 20 Август 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Сладолед “Nestle” Hit /Ванилия 50 г, Ванилия ягодов сироп 58 г/ – цена 0,99 лв.; Кренвирши “Деликатес Житница” Насипни, 1 лкг – цена 5,99 лв.; Македонска наденица “Leki” Насипна, 1 лкг – цена 5,49 лв.; Сръбска наденица “Кен” С топено сирене Вакуум 250 – цена 3,29 лв.; Луканков салам „КФМ“ Закуска Слайс 160 г – цена 4,29 лв.; Кайма “Сами – М” 250 г /Принцеса, Delicious/ – цена 7,59 лв.; Чоризо и бут по средиземноморски “Димитър Маджаров” Слайс 120 г – цена 5,99 лв.; Бекон “Деликатес Житница” Варено-пушен Слайс 200 г – цена 3,59 лв.; Пушено филе от сьомга “Vici” Слайс 100 г – цена 6,49 лв.; Сладолед “Изида” Excellence 800 мл /разл. видове/ – цена 4,49 лв.; Картофен чипс “Lays” Печен 105 г /разл. видове/ – цена 2,29 лв.; Мляно кафе “Jacobs” Monarch 250 г /Classic, Intense/ – цена 9,49 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 21 Август – 27 Август 2025

Дар Каталог Брошура 14 Август – 20 Август 2025