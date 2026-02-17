Дар Каталог Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026 и 12 Февруари – 18 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Дар ще откриете: Маслиново масло „Borges“ Екстра върджин 750 мл – цена 6,99 €; Шунка „Браво“ Хамона Варено-пушена 160 г – цена 2,55 €; Чоризо и бут по средиземноморски „Димитър Маджаров“ Слайс 120 г – цена 3,05 €; Халва „Захарни Заводи“ 250 г /Слънчогледова, Какао – цена 1,19 €; Разтворимо кафе „Jacobs“ Monarch Класик 200г – цена 8,19 €; „Pepsi“, „Mirinda“ или „7 ир!“ 2 л – цена 1,19 €; Кафяви яйца „От борсата“ Размер М, Кутия 10 бр. – цена 2,19 €; Лютеница „Дерони“ Финес Едросмляна Без захар 250 г – цена 2,04 €; Избрани подправки с марка „Kotanyi“ на специални цени! – цена 0,65 €; Кокосово масло „Nothing&More“ Без аромат БИО 300 мл – цена 2,30 €; Настъргано сирене „Latteria Soresina“ Пармиджано реджано 80 г – цена 1,99 € и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026

Дар Каталог Брошура 12 Февруари – 18 Февруари 2026