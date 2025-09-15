Дар Каталог Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025 и 11 Септември – 17 Септември 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Део “Rexona” Invisible Black&White Спрей 2 бр. х 150 мл – цена 8,39 лв.; Сладолед “Nestle” Galaxy ball 73 г /Какао, Ванилия/ – цена 1,09 лв.; Маслиново масло “Costa d’Oro” Екстра върджин 750 мл – цена 11,99 лв.; Сладолед “Nirvana“ Пралинс и крийм 2 бр. х 310 г – цена 18,49 лв.; Фин грах “Le Roitelet” Млечен 2 бр. х 800 г – цена 5,99 лв.; Сух шпек Бургас “Деликатес Житница” Вакуум 250 г – цена 4,99 лв.; Балканска наденица “Биляна Мес” Сурова Тарелка 600 г – цена 5,59 лв.; Свински бут “Елит Мес” Пушен Слайс Вакуум 150 г – цена 3,29 лв.; Суджук Маджаров “Димитър Маджаров” Маджаров Слайс 120 г – цена 6,99 лв.; Сладолед “Uncle Charly” 900 мл /избр. видове/ – цена 6,29 лв.; Сладолед “Little moons” Mochi 192 г /избр. видове/ – цена 9,99 лв.; Кафе капсули “Nescafe” Dolce Gusto Кутия 30 бр. /избр. видове/ – цена 17,99 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025

Дар Каталог Брошура 11 Септември – 17 Септември 2025

Дар Каталог Брошура Есен 18 Септември – 15 Октомври 2025