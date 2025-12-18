Дар Каталог Брошура 18 Декември – 24 Декември 2025 и Каталог Коледа 2025

В новата брошура на Дар ще откриете: Избрани продукти с марка „КФМ“ на специални цени за периода 18.12.2025 г. – 24.12.2025 г.; Коледен щолен „Kuchenmeister“ 750 г — цена 8,99 лв.; Кори за баница „София Мел“ Фини 470 г – цена 3,59 лв.; Шоколад „Milka“ 100 г/избр. видове/ – цена 2,99 лв.; Печени ядки „Rois“ С морска сол 120 г Бадем, Кашу – цена 3,19 лв.; Баница със сирене „Одринска“ Замразена 1 кг – цена 8,99 лв.; Контра филе „Бул Мес“ Свинско кг – цена 8,49 лв.; Пилешка пържола От бут с кожа

Охладена Окрехкотена Насипна кг- цена 8,99 лв.; Балканска наденица „Биляна Мес“ Сурова Насипна кг – цена 8,99 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

Дар Каталог Брошура 18 Декември – 24 Декември 2025

Дар Каталог Брошура 11 Декември 2025 – 07 Януари 2026