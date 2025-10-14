Дар Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025 и 09 Октомври – 15 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Пица “Passionata” Тънка и хрупкава Капричоза 2 бр. х 335 г – цена 7,69 лв.; Пилешка пържола От бут С кожа Охладена Окрехкотена Насипна, 1 кг – цена 8,99 лв.; Пуешки кюфтенца “Делиа” Охладени 480 – цена 6,99 лв.; Пуешко мляно месо “Делия” Охладено 400 – цена 5,99 лв.; Балканска наденица “Биляна Мес” Сурова Тарелка 600 г – цена 5,99 лв.; Антипасто “Montorsi” Слайс 120 г – цена 9,69 лв.; Салам “Димитър Маджаров” Бургас Вакуум 260 г – цена 6,89 лв.; Прошуто Крудо “Montorsi” Слайс 90 г – цена 7,29 лв.; Манастирски суджук “Еко Мес” Слайс 160 г – цена 5,79 лв.; Торта “Двете Фукли” Френска Селска 600 г – цена 20,99 лв.; Мюсли “Sante” Crunchy 350 г /Банан и шоколад, Плодове/ – цена 4,59 лв.; Овесено блокче “Fit Spo” 90 г /Смути череша, Ягодов чийзкейк/ – цена 2,19 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025

Дар Каталог Брошура 09 Октомври – 15 Октомври 2025

Дар Каталог Брошура Есен 18 Септември – 15 Октомври 2025