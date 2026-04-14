Дар Каталог Брошура 16 Април – 22 Април 2026 и 09 Април – 15 Април 2026

Публикувано в на 14 април 2026

В новия каталог брошура на Дар ще откриете: Сладолед „Nirvana“ Пралинс Nirvana 2 бр. х 420 мл – цена 9,45 €; Маслиново масло „Basso“ Екстра върджин 1 л – цена 8,18 €; Пилешко бон филе Охладено Насипно – цена 6,13 €; Мортадела „Браво“ С чушки и маслини Насипна – цена 5,62 €; Пастърма „Димитър Маджаров“ Пловдив Насипна – цена 21,98 €; Кренвирши „Елит Мес“ Варенопушени Вакуум – цена 2,99 €; Сладолед „Nirvana“ Шоколад и шоко парчета 2 бр. х 420 мл – цена 9,45 €; Сладолед „Nirvana“ Ванилия с парченца бисквитено тесто 2 бр. x 420 мл – цена 9,45 €; Сладолед „Nirvana” Бисквити и крем 2 бр. х 420 мл – цена 9,45 €; Сладолед „Nirvana“ Малина Трюфел 2 бр. x 420 мл – цена 9,45 €; Сладолед „Nestle“ Hit 60 – 67 Γ Шокомания, Бяла шокомания/ – цена 0,79 €; Зелени маслини Без костилка На грил Насипни Пикантни, С билки Произход: Гърция – цена 5,62 € и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

