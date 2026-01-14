Дар Каталог Брошура 15 Януари – 21 Януари 2026 и 08 Януари – 14 Януари 2026

В новия каталог брошура на Дар ще откриете: Кухненска ролка „Pick Me“ Deluxe 2 пл., 2 опаковки х2 бр. – цена 2,89 лв.; Балканска наденица „Биляна Мес“ Сурова Тарелка 600 г – цена 9 лв.; Деликатесна саздърма „Zagorska“ Вакуум 190г – цена 5,50 лв.; Жарено свинско филе „Еко Мес“ Слайс Вакуум 130 г – цена 4,99 лв.; Свински бут „Браво“ Пушен Слайс 200 г – цена 5,59 лв.; Пушено филе от сьомга „Vici“ Премиум 50г – цена 4,60 лв.; Пуканки „Jimmy’s“ 90 г /Сладко чили Барбекю, Начо чийз/ – цена 2,99 лв.; Бонбони „Ferrero Rocher“ Диамант 300 г – цена 17,99 лв.; Кроасан „Lotto“ 110 г /С какао и лешников крем, С какао и ванилов крем/ – цена 1,10 лв.; Напитка „Starbucks“ 220 мл /Skinny Latte, Caramel macchiato/ – цена 3,99 лв.; Газирана напитка „Pepsi“, „Mirinda“ или „7 ир!“ 2 л /избр. видове – цена 2,29 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 15 Януари – 21 Януари 2026

Дар Каталог Брошура 08 Януари – 14 Януари 2026