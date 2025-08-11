Дар Каталог Брошура 14 Август – 20 Август 2025 и 07 Август – 13 Август 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Пилешка пържола От бут С кожа Охладена Окрехкотена Насипна, 1 кг – цена 8,99 лв.; Жарено филе “Майстор Цветко” Вакуум 250 г – цена 6,29 лв.; Наденица “Кен” Вакуум 390 г /Лионска, Македонска/ – цена 5,49 лв.; Свински бут “Браво” Пушен Слайс 200 г – цена 5,39 лв.; Свинско филе “Тандем” Пушено Слайс 160 г – цена 4,49 лв.; Сух шпек Бургас “Деликатес Житница” Вакуум 250 г – цена 4,99 лв.; Сушеница “Орехите” Добруджанска Вакуум 180 г – цена 6,99 лв.; Кафе капсули “Nescafe” Dolce Gusto Кутия 30 бр. /избр. видове/ – цена 17,49 лв.; Вафли “Черноморец” Какао, фъстъци и портокал 20 г – цена 4,59 лв.; Бисквити “Боровец” Мюсли 110 г /разл. видове/ – цена 1,79 лв.; Студен чай “Nestea” 1.5 л /разл. видове/ – цена 2,79 лв.; Газирана напитка “Pepsi”, “Mirinda” 330 мл /разл. видове/ – цена 1,19 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

Дар Каталог Брошура 14 Август – 20 Август 2025

Дар Каталог Брошура 07 Август – 13 Август 2025