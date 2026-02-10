Дар Каталог Брошура 12 Февруари – 18 Февруари 2026 и 05 Февруари – 11 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Дар ще откриете: Сладолед „Nirvana“ Пралинс и крийм 2 бр.х 420 мл – цена 9,45 €; Пекан „Rois“ Шоколиран 100 г – цена 1,63 €; Краве масло „Deutsche Markenbutter“ 250 г – цена 1,99 €; Кюфтета „Биляна мес“ Тарелка 86p.x 60 r – цена 2,50 €; Деликатесна саздърма „Zagorska“ Вакуум 190 г – цена 2,80 €; Манастирска луканка „Майстор Цветко“ Слайс 100 г – цена 1,78 €; Мляно кафе „Nova Brasilia“ 200 г /Класик, Джезве/ – цена 2,89 €; Мляно кафе „Tchibo“ Еспресо 250 г /Сицилия, Милано/ – цена 4,99 €; Бисквити „Анелия“ 182-188 г Какао, Мляко/ – цена 1,29 €; Енергийна напитка „Monster“ 500 мл /разл. видове/ – цена 1,09 €; Черни маслини Услу С костилка Омазнени Насипни Произход: Турция – цена 3,57 €; Маслиново масло „Garcia De La Cruz“ Екстра върджин 1 л – 9,49 €; Кашкавал „Лесидрен“ От краве мляко Насипен – цена 10,49 € и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

