Дар Каталог Брошура 11 Юли – 17 Юли 2024 и 04 Юли – 10 Юли 2024

В новия каталог-брошура на Дар ще откриете: Таблетки за съдомиялна “Fairy” Platinum Plus All in 1 Lemon 2 бр. опаковки х 36 бр. в опаковка – цена 27,99 лв.; Шунка “Тандем” Слайс 130 – 160 г /избр. видове/ – цена 5,99 лв.; Цяло пилешко бутче “21” Охладено Насипно, 1 кг – цена 4,49 лв.; Сръбска наденица “Кен” С топено сирене Вакуум 250 г – цена 5,39 лв.; Пуешко месо “Делиа” За готвене От бут Охладено 400 г – ценая 5,29 лв.; Чистена скумрия Размразена /Тарелка – без глава, Насипна – с глава/, 1 кг – цена 8,99 лв./ 7,99 лв.; Саламурено сирене “Димитър Маджаров” От краве мляко ЗНП 700 г – цена 11,99 лв.; Кисело мляко “Бор Чвор” Пробиотик 3.6%, 400 г – цена 1,29 лв.; Кисело мляко “Йовчев” Домашно С каймак 3.8%, 990 г – цена 4,59 лв.; Йогурт “Kri Kri” Протеинов 170 г /разл. видове/ – цена 2,39 лв.; Сладолед “Uncle Charly” 870 мл /разл. видове/ – цена 6,99 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 11 Юли – 17 Юли 2024

Дар Каталог Брошура 04 Юли – 10 Юли 2024