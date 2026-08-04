Дар Каталог Брошура 06 Aвгуст – 12 Aвгуст 2026 и 30 Юли – 05 Aвгуст 2026

В новия каталог-брошура на Дар ще откриете: Кашкавал „Лесидрен“ от краве мляко, вакуум 350 г – 6.64€; Домати „Novi“ кубчета 400 г – 1.12€; Краве масло „Deutsche Markenbutter“ 250 г – 1.59€; Пилешко бон филе охладено, насипно – 6.29€; Карначе „Биляна Мес“ сурово, тарелка 600 г – 3.37€; Салам „Тандем“ 300 г – 1.99€; Кайма „Народен“ 250 г – 2.10€; Пуешко филе „Браво“ слайс 180 г – 2.90€; Прясна ципура чистена, охладена – 9.20€; Пушено филе от сьомга „Vici“ слайс 100 г – 3.30€; Торта „Фантазия“ Мозайка с млечен шоколад, кутия 700 г – 5.49€; Крекери „Elit“ Crudeli със сусам, чия и маслиново масло 140 г – 0.89€; Вода „Devin“ 1 л – 0.49€; Маслиново масло „Costa d’Oro“ Екстра върджин 1 л – 7.99€; Захар „Наслада“ 1 кг – 0.75€ и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

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