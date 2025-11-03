Дар Каталог Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025 и 30 Октомври – 05 Ноември 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Течен перилен препарат “Ariel” xtra clean Power 39 пранета, 2 бр. х 1.95 л – цена 35,90 лв.; Домати “SaRa” На кубчета Кен 2 бр. х 400 г – цена 2,19 лв.; Сладолед “Nirvana“ Пралинс и крийм 2 бр. х 420 мл – цена 18,49 лв.; Капсули за пране “Ariel” All in one 2 кутии х 28 бр. – цена 29,99 лв.; Картофен чипс “Lay’s” 170 г /разл. видове/ – цена 2,69 лв.; Кашкавал “Беленско” От краве мляко Вакуум 400 г – цена 6,49 лв.; Варена наденица “Елит Мес” С вкус на чубрица Вакуум, 1 кг – цена 5,99 лв.; Домашни кюфтета “Караманолев” Тарелка 600 г – цена 6,89 лв.; Суджук “Димитър Маджаров” Маджаров Слайс 120 г – цена 6,99 лв.; Луканка “Орехите” Вакуум /Добруджанска 180 г, Чардака 210 г/ – цена 6,89 лв.; Бекон “Димитър Маджаров” Вакуум 170 г – цена 4,99 лв.; Шунка “Браво” Хамона Варено-пушена 160 г – цена 4,99 лв.; Сладолед “Nirvana“ Ванилия С парченца бисквитено тесто 2 бр. х 420 мл – цена 18,49 лв.; Сладолед “Nirvana“ Шоколад и шоко парчета 2 бр. х 420 мл – цена 18,49 лв.; Сладолед “Nirvana“ Бисквити и крем 2 бр. х 420 мл – цена 18,49 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

