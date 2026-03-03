Дар Каталог Брошура 05 Март – 11 Март 2026 и 26 Февруари – 04 Март 2026

В новия каталог брошура на Дар ще откриете: Део „Dove“ Advanced care Care berry 2бр. х 150 мл – цена 5,41 €; “ Фамилия Гранд 461 г / разл. видове – цена 2,55 €; Сладолед „Familia“ Galaxy Мултипак 4 6p.x 58 /Ванилия, Какао/ – цена 2,55 €; Вафла „Kinder“ Буено /С млечен шоколад и лешников пълнеж 43 г. С бял шоколад и лешников пълнеж 39 г/ – цена 0,75 €; Бонбони „Caffarel“ Hazelnut creations 150 г /разл. видове – цена 0,89 €; Бисквити „Житен Дар“ Овесени 150-160 г /избр. видове/ – цена 1,39 €; Газирана напитка „Pepsi“, „Mirinda“, 7 ир!“ 500 мл /избр. видове – цена 0,71 €; Растение Орхидея Феленопсис С едно разклонение – цена 7,69 €; Филтриращ модул „Aquaphor“ За 200 л вода, Опаковка 3 бр. – цена 9,79 €; Крушка „Osram“ LED Класическа E27, CLA60 – цена 1,17 €; Влажни кърпи „Baby Crema“ Лайка Пакет 120 бр. – цена 1,49 €; Паста за зъби „Parodontax“ 75 мл /избр. видове/ – цена 2,89 € и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 05 Март – 11 Март 2026

Дар Каталог Брошура 26 Февруари – 04 Март 2026