Дар Каталог Брошура 04 Декември – 10 Декември 2025 и 27 Ноември – 03 Декември 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Део Спрей „Rexona“ Men Invisible Black&White 2 бр. х 150 мл – цена 8,39 лв.; Део Спрей „Rexona“ Invisible Black&White 2 бр.х 150 мл – цена 8,39 лв.; Салфетки „Joli“ Color 33×33 см., 2 пакета х 60 бр. – цена 2,39 лв.; Саздърма „Tzvetanka Zagorska“ Смес Вакуум 190 г – цена 3,99 лв.; , 1 кг – цена 18,99 лв.; Риба тон „Rio Mare“ Натюр Комплект 3х80 г – цена 8,49 лв.; Сельодка „Vici“ Филе от херинга Розово 240 г – цена 3,24 лв.; Прясна ципура Чистена Охладена Насипна, Тарелка/, 1 кг – цена 16,99 лв.; Филе от сьомга „Starfish“ Пушено Охладено Слайс 100 г – цена 6,99 лв.; Скариди „Оmiros“ Коктейлни 60/80 Замразени 500 г – цена 9,99 лв.; Сурови ядки „АЯ“ Микс с червена боровинка 500 г – цена 11,49 лв.; Печени ядки „Kronos“ Тиквени семки 130 г – цена 2,79 лв.; Печени ядки „Kronos“ Фъстък 130 г – цена 1,29 лв.; Шоколадове десерт „Mars“ 51 г, „Twix“ 50 г, „Snickers“ 50 г – цена 1,19 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

