Дар Каталог Брошура 02 Октомври – 08 Октомври 2025 и 25 Септември – 01 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Суджук “Меско” Мелник Вакуум 2 бр. х 170 г – цена 8,29 лв.; Маслиново масло “Filippo Berio” Екстра върджин 750 мл – цена 13,99 лв.; Сладолед “Carte d’Oor” Троен шоколад 475 г – цена 8,99 лв.; Фин грах “Le Roitelet” Млечен 800 г – цена 2,99 лв.; Бекон “Тандем” 2 бр. х 200 г – цена 7,99 лв.; Свински котлет кг – цена 8,49 лв.; Петрохан “Биляна Мес” Суров Насипен – цена 9,99 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

