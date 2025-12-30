Дар Каталог Брошура 01 Януари – 07 Януари 2026 и 25 Декември – 31 Декември 2025

В новия каталог брошура на Дар ще откриете: Тоалетна хартия „Selpak“ 3 пл., Опаковка 32+8 бр. – цена 18,95 лв.; Маслиново масло „Costa d’Oго Екстра върджин, 1 л – цена 15,99 лв.; Краве масло „Deutsche Markenbutter“ 250 г – цена 4,89 лв.; Пилешка пържола От бут С кожа Охладена Окрехкотена Насипна, 1 кг – цена 8,99 лв.; Кренвирши „Елит Мес“ Варено-пушени Вакуум, 1 кг – цена 5,85 лв.; Колбас „Майстор Цветко“ Тип телешки 360г – цена 2,90 лв.; Сушеница „Орехите“ Вакуум Телешка 160 г. Чаардака 180 г/ – цена 6,99 лв.; Чоризо и бут по средиземноморски „Димитър Маджаров“ Слайс 120 г – цена 5,99 лв.; Сушеница „Орехите“ Добруджанска Вакуум 180г – цена 6,99 лв.; Сельодка „Vici“ Филе от херинга Розово 240 г – цена 3,89 лв.; 69 78. 3.93 € Слънчогледови семки „Peyman“ Солени 260 г – цена 5,99 лв.; Сурови ядки „АЯ“ Микс с червена боровинка 500 г – цена 11,69 лв.; Бонбони „Lindt“ Корнет 200 г /избр. видове – цена9,99 лв.; Бонбони „Рergale“ Асорти 113 – 117 г / избр. видове/ – цена 4,49 лв.; Бисквити „Навона“ Сандвич С фъстъчен крем 200 г – цена 2,99 лв. и много други.

В магазини Дар може да закупите висококачествени стоки на български и чужди производители. В пет от магазините има топли точки с готова храна. Дългогодишният опит в търговията и обслужването прави пазаруването в Дар истинско удоволствие. На този сайт ще намерите актуална информация за промоционалните активности и новостите във всички обекти.

Търговска верига Дар разполага със седем магазина в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Дар: www.magazinidar.com

Дар Каталог Брошура 01 Януари – 07 Януари 2026

Дар Каталог Брошура 25 Декември – 31 Декември 2025

Дар Каталог Брошура 11 Декември 2025 – 07 Януари 2026