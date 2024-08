В новия каталог-брошура на Виваком ще откриете: Летни рекорди с МЕГА ОТСТЪПКА до – 50% за цялата година: EON LIGHT Брой канали 115+ (70+ HD, 5 UHD) Включено премиум съдържание VIVACOM Arena, Pickbox TV, CineStar TV HD, CineStar A&T HD – цена 16,45 лв./ мес.; EON FULL Брой канали 170+ (90+ HD, 5 UHD) Включено премиум съдържание VIVACOM Arena, Pickbox TV, CineStar TV HD, CineStar A&T HD – цена 19,45лв./мес.; EON PREMIUM Брой канали 210+ (115+ HD, 7 UHD) Включено премиум съдържание VIVACOM Arena, Pickbox TV, Cinemax, CineStar TV HD, CineStar A&T HD, HBO, DiemaXtra, MAX Sport Plus, 7/8 – цена 37,45 лв./36мес.; Купи на лизинг без оскъпявеане с пакет EON FULL: Телевизор LG 55UR781C – цена 23,98 лв./36 мес.; Телевизор Samsung 55″ QLED 4K Q60C – цена 37,98 лв./36мес.; Телевизор Hisense 40A4K – цена 9,98 лв./36 мес.; Телевизор Hisense 50E7KQ – цена 15,98 лв./36 мес. и много други.

Разгледайте промоциите на мобилни телефони и тарифни планове за телефония, интернет и телевизия в новия каталог на Виваком.

Виваком Каталог-Брошура 01 Aвгуст – 31 Aвгуст 2024

