Виваком Каталог – Брошура 01 Юни – 30 Юни 2023

Публикувано в на 1 юни 2023 Mladen

В новия каталог- брошура Виваком ще откриете: iPhone 14 128GB + адаптрер с план unlimited 100 – цена 57,98 лв/36 мес.; iPhone 14 Plus 128GB + адаптрер с план unlimited 100 – цена 57,98 лв/36 мес.; Xiaomi 13 Lite 5G;5G, VoLTE, VoWIFI, NFC 6.55“ (16.64 см.) FHD+50+8+2 MP/ 32+8 МР 8 GB RAM/256 GB ROM QC Snapdragon 7 Gen1, 8-ядрен 4500 mAh с план unlimited 100 – цена 27,98 лв/36 мес.; Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G с план unlimited 100 – цена 18,98 лв/36 мес. и много други.

Разгледайте промоциите на мобилни телефони и тарифни планове за телефония, интернет и телевизия в новия каталог на Виваком.

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Представителства на телекома Виваком ще откриете във всички градове в страната.

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Виваком Каталог – Брошура 01 Юни – 30 Юни 2023

Виваком Каталог – Брошура 01 Юни – 30 Юни 2023

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