В новия каталог брошура на Виваком ще откриете: VIVACOM 5G PRO SMARTPHONE 5G, VoLTE, NFC 6,6“ (16,77 см.) HD+ IPS 108+2 MP/ 8 МР 6 GB RAM/256 GB ROM UNISOC T760, 8-ядрен 5000 mAh – цена 3,99 € с план unlimited MAX; Samsung Galaxy A26 5G 128GB 5G, VoLTE, VoWIFI, NFC 6,7“ (17,02 см.) FHD+ Super AMOLED 50+8+2 MP/ 13 МР 6 GB RAM/128 GB ROM Exynos 1380, 8-ядрен 5000 mAh – цена 81,99 € с план unlimited MAX; Motorola Edge 50 NEO 5G 256GB 5G, NFC 6.67“ (16.95 см.) Super HD 50+13+10 MP/ 50 МР 8 GB RAM/256 GB ROM MediaTek Dimensity 7300, 8-ядрен 4310 mAh – цена 98,99 € с план unlimited MAX и много други.
Разгледайте промоциите на мобилни телефони и тарифни планове за телефония, интернет и телевизия в новия каталог на Виваком.
Виваком Каталог-Брошура 01 Февруари – 28 Февруари 2026
