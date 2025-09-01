В новия каталог и брошура на Виваком ще откриете: ПЛАН unlimited 20 Неограничени данни / минути / SMS u MMS до 20 Mbps макс. скорост 29 900 MB в ЕС 1 000 МВ извън ЕС EON Mobile App Цена 16.90 € | 33.05 лв./мес. в комб. с фиксирана услуга 19.90 € | 38.92 лв./мес. без фиксирана услуга.; ПЛАН unlimited 200 Неограничени данни / минути / SMS u MMS до 200 Mbps макс. скорост 36 400 MB в ЕС 3 000 МВ извън ЕС EON Mobile App – Цена 20.90 € | 40.88 лв./мес. в комб. с фиксирана услуга 23.90 € | 46.74 лв./мес. без фиксирана услуга.; ПЛАН unlimited MAX Неограничени данни / минути / SMS u MMS MAX скорост 56 000 MB в ЕС 6 000 МВ извън ЕС EON Mobile App Цена 32.90 € | 64.35 лв./мес. в комб. с фиксирана услуга 37.90 € | 74.13 лв./мес. без фиксирана услуга – цена 339 лв.; Xiaomi Redmi Note 14 PRO+ 5G 5G, VoLTE, VoWIFI, NFC 6.67“ (16.94 см), FHD+ 200+8+2 MP/ 20 МР 12 GB RAM/512 GB ROMQC Snapdragon 7s Gen 3, 8-ядрен 5110 mAh – цена 11,75 лв/ мес. с план unlimited MAX и много други.

Разгледайте промоциите на мобилни телефони и тарифни планове за телефония, интернет и телевизия в новия каталог на Виваком.

Виваком Каталог-Брошура 01 Септември – 31 Септември 2025

