В новата брошура на Виваком ще откриете: Черен ноември с до -90% отстъпка; Първият 5G предплатен пакет в България 25 000 MB НА МАКС. СКОРОСТ 1 000 мин. НАЦИОНАЛНИ МИНУТИ ОТ MY VIVACOM +20 000 MB; Unlimited Traffic Планове с 5G достъп и неограничени МВ; 5G оферти на месеца Мобилни устройства: Apple iPhone 17 256GB 5G, VoLTE, NFC 6.3“ FHD+ Super Retina XDR OLED 48+48 MP/ 18 МР 256 GB ROM A19, 6-ядрен 3692 mA – цена 53 лв./36 мес. с план unlimited Max и много други.

Разгледайте промоциите на мобилни телефони и тарифни планове за телефония, интернет и телевизия в новия каталог на Виваком.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Виваком тук.

Представителства на телекома Виваком ще откриете във всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете сайта на Виваком: www.vivacom.bg

Виваком Каталог-Брошура 01 Ноември – 30 Ноември 2025