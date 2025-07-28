Бурлекс Каталог-Брошура 31 Юли – 06 Август 2025 и 24 Юли – 30 Юли 2025

В новия каталог-брошура на магазини Бурлекс ще откриете: SEGAFREDO Intermezzo Кафе на зърна 1 кг / опаковка – цена 29,99 лв.; GOLDEN TREATS Пурички различни видове 400 г/ опаковка – цена 4,99 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене

бяло, саламурено 500 г/ опаковка цена за кг 23,98 лв./ 12,26 € – цена 11,99 лв.; COSTA D’ORO Маслиново масло Екстра върджин 500 мл/ опаковка – цена 9,69 лв.; PERSIL Color / Univers al Капсули Дискове за пране 32/35 пранета – цена 29,99 лв.; ЗДРАВЕЦ Йогурт с пробиотични бактерии горски плодове / ягода 280 г/ опаковка – цена 1,69 лв.; ВЕДРАРЕ Краве сирене бяло, саламурено вакуум 400 г/ опаковка цена за кг 24,98 лв./ 12,77 € – цена 9,99 лв.; ЛЕСИДРЕН Крави кашкавал вакуум 350 г / опаковка цена за кг 21,40 лв./ 10,95 € – цена 7,49 лв.; САКАРЕЛА Крави кашкавал вакуум 600 г/ опаковка цена за кг 18,32 лв./ 9,37 € – цена 10,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 31 Юли – 06 Август 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 24 Юли – 30 Юли 2025