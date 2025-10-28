Бурлекс Каталог-Брошура 30 Октомври – 05 Ноември 2025 и 23 Октомври – 29 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: OLYMPUS Натурален COK портокал 100%/ Морков/ опаковка – цена 4,99 лв.; LAVAZZA Qualita Rossa Кафе на зърна 1 кг/ опаковка – цена 45,99 лв.; CLASSICO Pomace Маслиново масло 1 л/ опаковка – цена 9,99 лв.; K2R 22 Colour Catcher Цветоулавящи кърпи 2 х 22 бр. опаковка – цена 6,99 лв.; Одеяло от еко вълна Soft & cozy 150/200 см – цена 39,99 лв.; ЯБЪЛКИ ШАРЕНИ Клас: 1 цена за кг – цена 2,69 лв.; КАРТОФИ Произход: Германия: Клас: 1 цена за кг – цена 1,25 лв.; ПИЛЕШКИ БУТЧЕТА охладени цена за кг – цена 5,29 лв.; СВИНСКИ ВРАТ с кост, охладен • цена за кг – цена 8,99 лв.; Акцент Гювеч 680 г/ опаковка – цена 2,69 лв.; Акцент Паприкаш 680 г/ опаковка – цена 2,69 лв.; Акцент Зелен фасул 680 г/ опаковка – цена 2,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 30 Октомври – 05 Ноември 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025