Бурлекс Каталог-Брошура 29 Януари – 04 Февруари 2026 и 22 Януари – 28 Януари 2026

В новия каталог брошура на Бурлекс ще откриете: MILKA CATTLEYА Шоколад различни Видове 80-100 г / опаковка – цена 1,39 €; MUST Cremoso / Napoli Кафе капсули 50 бр. опаковка – цена 12,79 €; MUST Arabica Кафе капсули 50 бр. / опаковка – цена 12,79 €; DERMOMED Душ гел различни видове 650/750 мл / опаковка – цена 1,89 €; ЗАХАРНИ ЗАВОДИ Кафява захар Сладея светла 500 г/ опаковка – цена 1,29 €; ЖАР Зимни кюфтета с праз охладени 5 х 80 г/ опаковка – цена 2,45 €; CIMA Шипков мармалад Конфитюр различни видове 350/360r/ Опаковка – цена 2,19 €; Маслини Каламата Джъмбо 181/200 цена за кг Произход: Гърция – цена 5,19 €; Краве сирене бяло, сәламурено 500 г / оnakoßka цена за кг 12,38 € / 24,22 лв – цена 6,19 €; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене бяло, саламурено 500 г / опаковка цена за кг 12,38 €/24-22 лв. – цена 6,19 €; WORLD OF TASTE Зеленчуков микс замразениразлични видове 450 г/ опаковка – цена 1,79 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 29 Януари – 04 Февруари 2026

Бурлекс Каталог-Брошура 22 Януари – 28 Януари 2026