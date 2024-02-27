Бурлекс Каталог-Брошура 29 Февруари – 06 Март 2024 и 22 Февруари – 28 Февруари 2024

В новия каталог-брошура на магазини Бурлекс ще откриете: Пилешки бутчета охладени, 1 кг – цена 4,79 лв.; Свинска плешка без кост, охладена, 1 кг – цена 8,99 лв.; Горица Краве кашкавал пита, 1 кг – цена 14,90 лв.; Димитър Маджаров Краве кашкавал БДС, вакуум, 380 гр – цена 8,99 лв.; Хаджийски и фамилия Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 400 гр – цена 6.49 лв.; Хаджийски и фамилия Краве масло, 125 гр – цена 2,49 лв.; Боженци Краве кашкавал вакуум, 1 кг – цена 19,90 лв.; Боженци Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 1 кг – цена 13,99 лв.; Боженци Кисело мляко 4%, 400 гр – цена 1,35 лв.; Боженци Заквасена сметана 20%, 200 гр – цена 1,89 лв.; Боженци Млечно кисел десерт 2% горски плодове/ ягода, 200 гр – цена 1,09 лв.; Лактима Кисело мляко 3,6% Балкан, 400 гр – цена 1,29 лв.; Лесидрен Краве сирене бяло, саламурено, 1 кг – цена 10,90 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 29 Февруари – 06 Март 2024

Бурлекс Каталог-Брошура 22 Февруари – 28 Февруари 2024