Бурлекс Каталог-Брошура 28 Ноември – 04 Декември 2024 и 21 Ноември – 27 Ноември 2024

В новия каталог-брошура на магазини Бурлекс ще откриете: Мъдрево Краве сирене бяло, саламурено, 1 кг – цена 11,50 лв.; Боженци Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 1 кг – цена 16,49 лв.; Ралица Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 400 гр – цена 7,49 лв.; Ралица Кисело мляко 3,6%, 400 – цена 1,39 лв.; Beliisa Кисело мляко 4,5%, 400 – цена 1,29 лв.; Ведраре Крави кашкавал вакуум, 400 гр – цена 12,99 лв.; Каракачанка Крави кашкавал пита, 1 кг – цена 16,90 лв.; Пастир Крави кашкавал вакуум, 200 гр – цена 5,69 лв.; Здравец Крави кашкавал ръчен вакуум, 520 гр – цена 11,79 лв.; Амета Пилешко филе охладено, 1 кг – цена 14,29 лв.; Пуешки бутчета охладени, 1 кг – цена 8,19 лв.; Кайма смес охладена, 1 кг – цена 10,99 лв.; Пиле с две допълнителни бутчета охладено, 1 кг – цена 5,99 лв.; Leki Кренвирши, 1 кг – цена 9,99 лв.; Ивет Кренвирши варено – пушени, 1 кг – цена 5,89 лв.; Крум Мушев Беконови пръчици вакуум, 1 кг – цена 15,99 лв.; Лаком дол Луканкови гризини, 1 кг – цена 18,99 лв.; Ивет Бахур гастро/ вакуум, 1 кг – цена 12,99 лв.; Народен Колбас Телешки/ Камчия/ Хамбургски, 1 кг – цена 7,99 лв.; Народен Шпек класик/ Бургас, 1 кг – цена 14,99 лв.; Крум Мушев Шпек Бургас, 1 кг – цена 16,59 лв.; Еко Мес Свински език вакуум, 170 гр – цена 2,99 лв.; Еко Мес Бабино мезе вакуум, 170 гр – цена 3,39 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 28 Ноември – 04 Декември 2024

Бурлекс Каталог-Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2024