Бурлекс Каталог-Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 21 Август – 27 Август 2025

Публикувано в на 26 август 2025 Mladen

В новия каталог-брошура на магазини Бурлекс ще откриете: LAVAZZA Crema e Aroma Кафе на зърна 1 кг/ Опаковка – цена 45,99 лв.; КРАСТАВИЦИ Произход: България Клас: 1 цена за кГ – цена 3,89 лв.; ТИКВИЧКИ Произход: България Клас: 1 цена за кг – цена 1,99 лв.; ЧЕРВЕН ПИПЕР Произход: България Клас: 1 цена за кг – цена 2,99 лв.; KREO Кутия за храна с прибори различни цветове – цена 2,99 лв.; PERSIL Color/ Univers al Капсули Дискове за пране 35/32 пранета, 2 бр – цена 29,99 лв.; Царевица пържена със сол / сирене 55 г/ опаковка – цена 0,99 лв.; Magnum Сладолед Ванилия / шоколад 240/260 мл опаковка – цена 3,29 лв.; Familia Galaxy Сладолед смного Мляко какао / ванилия 4 х 85 мл опаковка – цена 5,49 лв.; Lion Сладолед различни видове 72 г/ 90 мл – цена 3,19 лв.; Familia Сладолед какао / Ванилия 58 г/ опаковка – цена 1,39 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 28 Август – 03 Септември 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 21 Август – 27 Август 2025

Тагове: , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Билла Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 21 Август – 27 Август 2025 Билла Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 21 Август – 27 Август 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Billa Градини Бяло грозде Сентинел или Виктория, 1 кг - ...
Метро Каталози и Брошури 28 Август – 10 Септември 2025 и 14 Август – 27 Август 2025 Метро Каталози и Брошури 28 Август – 10 Септември 2025 и 14 Август – 27 Август 2025

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: PHILADELPHIA Крема сирене МЕ=1 бр. х 500 г - цена ...
Фантастико Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 21 Август – 27 Август 2025 Фантастико Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 21 Август – 27 Август 2025

В новия каталог-брошура на Фантастико ще откриете: Говежди бургер MEAT CORNER Black Angus 300 г - цена ...