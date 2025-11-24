Бурлекс Каталог-Брошура 27 Ноември – 03 Декември 2025 и 20 Ноември – 26 Ноември 2025

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: FREDDI Barbie / Hot wheels Сухи пасти със стикер различни видове 250 г/ опаковка – цена 4,99 лв.; ПИЛЕШКИ КРИЛА Мариновани, една част охладени цена за кг – цена 5,99 лв.; КАРТОФИ Произход: Германия Клас: 1 цена за кг – цена 1,29 лв.; ЕКО МЕС Шпек Бургас вакуум 210 г/ опаковка цена за кг 14,24 лв./ 7,28 € – цена 2,99 лв.; ПОРТОКАЛИ Произход: Гърция Клас: 1 цена за кг – цена 3,29 лв.; ГРОЗДЕ БЯЛО Произход: Гърция Клас: 1 цена за кг – цена 3,79 лв.; K2R Colour catcher Цветоулавящи кърпи 20 бр. / опаковка, 2 бр – цена 6,99 лв.; Lavender Възглавница 50/70. 2 бр – цена 9,99 лв.; NIVEA Крем 75 мл / опаковка, 2 бр – цена 6,35 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 27 Ноември – 03 Декември 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 20 Ноември – 26 Ноември 2025