Бурлекс Каталог-Брошура 26 Февруари – 04 Март 2026 и 19 Февруари – 25 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Бурлекс ще откриете: OMINO BIANCO Препарат за пране различни видове 60 пранета / опаковка – цена 6,99 €; АКЦЕНТ Кисели краставички 6-9 см 720 мл/ опаковка – цена 1,19 €; AENO Електрическа кана AEK 0002 бяла / сива цена за брой – цена 16,99 €; Млечно кисел десерт с вкус на горски плодове / ягода 200 г / опаковка – цена 0,65 €; RISO SCOTTI Barista Растителна напитка соева / бадемова овесена 1 л / опаковка – цена 2,25 €; ЛАКТИМА Цедено мляко 10% Балкан 500 г/ опаковка – цена 1,79 €; СЕРДИКА Краве сирене бяло, саламурено вакуум 400 г/ опаковка цена за кг 9,98 €/ 19.50 лв. – цена 3,99 €; ЛЕСИДРЕН Крави кашкавал пушен вакуум 200 г/ опаковка цена за кг 12.75 €/ 24.95 лв. – цена 2,55 €; SANTE Granola Зърнена закуска различни видове 350 г/ опаковка – цена 2,99 €; DR.OTEKER Vitalis Мюсли различни видове 40-43 r/ опаковка – цена 0,59 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 26 Февруари – 04 Март 2026

Бурлекс Каталог-Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026