Бурлекс Каталог-Брошура 25 Септември – 01 Октомври 2025 и 18 Септември – 24 Септември 2025

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: TOFFIFEE Бонбони класик / бял шоколад 125 / опаковка – цена 3,35 лв.; LAVAZZA Crema Aroma Кафе на зърна 1 кг/ опаковка – цена 45,99 лв.; СВИНСКО КОНТРАФИЛЕ охладено цена за кг – цена 9,49 лв.; АКЦЕНТ Пилешки хапки замразени 500 г/опаковка – цена 3,49 лв.; ЕКО МЕС Шпек Бургас вакуум 210 г/ опаковка цена за кг 29,95 лв./ 15,31 € – цена 6,29 лв.; Тиквички Произход: България Клас: 1 цена за кг – цена 1,69 лв.; Салата зелена Произход: България Клас: 1 цена за бр. – цена 1,59 лв.; Brio Сгъваема кофа / леген 10/13 л – цена 9,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 25 Септември – 01 Октомври 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025