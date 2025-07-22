Бурлекс Каталог-Брошура 24 Юли – 30 Юли 2025 и 17 Юли – 23 Юли 2025

В новия каталог-брошура на магазини Бурлекс ще откриете: MUST Кафе капсули различни видове 50 бр. в кутия – цена 22,99 лв.; АЛФА ФАРМ Кюфтета / Кебапчета охладени 10 x 50 г – цена 3,99 лв.; COSTA D’ORO Olivizia / Le Colline Маслиново масло Екстра върджин 1 л – цена 14,99 лв.; БОЖЕНЦИ Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 1 кг – цена 15,99 лв.; DUAL Argan/Flamingo Препарат за пране 100 пранета – цена 19,99 лв.; SEVAN Течност за чистачки лятна 5 л – цена 3,49 лв.; Зелени маслини без костилка с подправки 201/230 Произход: Гърция, 1 кг – цена 8,90 лв.; GRETA FARMS Гирос свинско / филе пилешко със зехтин. замразен 330 г – цена 8,99 лв.; MEGGLE Млечно-кисела напитка пъпеш / ягода 300 г – цена 1,29 лв.; ПАСТИР Краве сирене бяло, саламурено вакуум 400 г 21,23 лв./кг – цена 8,49 лв.; ХАДЖИЙСКИ И ФАМИЛИЯ Крави кашкавал вакуум 300 г, 26,63 лв./ кг – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Бурлекс.

Верига магазини Бурлекс ще откриете в градовете: София, Варна, Тутракан и Дългопол.

Бурлекс Каталог-Брошура 24 Юли – 30 Юли 2025

Бурлекс Каталог-Брошура 17 Юли – 23 Юли 2025